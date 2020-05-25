Происшествия

Житель Новосокольнического района осужден за угрозу убийством знакомому

Житель Новосокольнического района привлечен к уголовной ответственности за угрозу убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 26 марта около 20.00 мужчина, находясь в помещении жилого дома по месту своего проживания в состоянии алкогольного опьянения, направил в сторону своего знакомого нож и высказал в его адрес угрозу убийством, которую последний воспринял реально.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор суда пока не вступил в законную силу.