Происшествия

Замыкание в водонагревателе привело к пожару в Великих Луках

Замыкание электропроводки в водонагревателе привело к пожару в Великих Луках. Возгорание произошло в 1.12 в квартире дома по улице Мотористов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, огнем поврежден кухонный гарнитур, оплавился водонагреватель и потолок.

Кроме того, 24 мая в деревне Зобы Островского района сгорели дачный дом, хозпостройка, баня и рядом стоящее бесхозное строение. Причина - неосторожное обращение с огнем.

Из-за короткого замыкания двухэтажный дом сгорел в деревне Подборовье Гдовского района. По той же причине в пятиэтажке на улице Красноармейской в городе Пыталово случилось возгорание в подъезде. Огнем повреждены электрощитовые с 3 по 5 этаж. «Были эвакуированы 12 человек», - рассказали в ведомстве. А 23 мая в деревне Большая Гоголевка Псковского районе сгорел еще один дом.

Из-за аварийного режима работы электропроводки сгорела дача в деревне Денево Локнянского района. Нарушение правил безопасности при устройстве печи привело к пожару в бане в деревне Соино Пустошкинского района.