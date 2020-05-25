Великолучанин задержан за кражу алкогольного коктейля

Подозреваемый в краже задержан в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
24 мая сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» задержали молодого человека. Гражданин, находясь в магазине на улице Вокзальной, совершил хищение 4 банок алкогольного коктейля и продуктов питания.
Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд Росгвардии.
23-летний безработный местный житель передан в территориальный отдел полиции.