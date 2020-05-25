Великолучанин задержан за кражу алкогольного коктейля

Замыкание в водонагревателе привело к пожару в Великих Луках

Глава муниципалитета: Заболевших коронавирусом в администрации Псковского района нет

Детей, которые пропали и до сих пор не вернулись домой, вспоминают сегодня

Лесной пожар произошел в полутора километрах от гдовской деревни

Испания откроется для иностранных туристов в июле

Памфилова: Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию возможно в нескольких регионах, но не по всей стране

В Невельском районе сирота получила жилье с задержкой в три года

Житель Новосокольнического района осужден за угрозу убийством знакомому

В виртуальный колокольчик могут позвонить сегодня псковские выпускники

Надувная моторная лодка и спасательные жилеты требуются для поисков трехлетней девочки в Псковском районе