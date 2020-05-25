Происшествия

Условный срок получил великолучанин за выращивание конопли

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, совершившего преступления, предусмотренные п.п. «а, в» ч. 2 ст.231, ч.2 ст.228 УК РФ.

Судом установлено, что 26-летний житель города Великие Луки совместно с неустановленным лицом через интернет приобрели 800 семян конопли на общую сумму 15000 рублей. С целью незаконного выращивания и культивирования растений конопли на земельном участке вблизи деревни Марыни Бежаницкого района злоумышленники произвели посев указанных семян, после чего с периодичностью раз в неделю приезжали на участок для осуществления ухода за посевом.

Впоследствии выращенные растения были срезаны подсудимым вместе с неустановленным лицом и привезены на хранение в заранее оборудованный дом, расположенный в городе Великие Луки.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание подсудимому в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Бежаницкого района.