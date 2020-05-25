Происшествия

Очевидцев столкновения ВАЗа с «Ниссаном» устанавливает полиция в Псковском районе

В Псковском районе расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 7 сентября 2019 года около 20.50 на 2-м километре автодороги Середка - Мельницы - Гридино, проходящей по территории Псковского района, водитель автомобиля ВАЗ-2105 (государственный регистрационный знак «Р704ЕО60») не справился с управлением и совершил наезд на «Ниссан Премьера» (государственный регистрационный знак «Х178ЕЕ/47»), находившийся на правой стороне проезжей части.

В результате ДТП пассажир ВАЗа получил телесные повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

В этой связи очевидцев данного ДТП просят позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться в органы предварительного следствия по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции Алексею Ломакину, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.