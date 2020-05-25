Происшествия

Около миллиона рублей лишились псковичи после разговоров с незнакомцами

Около 1 миллиона рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, 34-летней жительнице Новосокольников 23 мая позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег он завладел 420 тысячами рублей, принадлежащими женщины. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

По аналогичной мошеннической схеме в тот же день лишилась 110 тысяч рублей и 33-летняя жительница Псковского района. Жертвами подобного дистанционного мошенничества стали еще пятеро граждан, в том числе из Пскова, Псковского и Себежского районов. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим мнимыми сотрудниками банков, составила около 1 миллиона рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

«Полиция в очередной раз предостерегает жителей области: не предоставляйте свои персональные данные и реквизиты банковских карт незнакомцам, которые выходят на контакт с вами в Сети или по телефону. Зачастую ими являются нечистые на руку лица, которые под разными предлогами пытаются завладеть денежными средствами доверчивых людей», - подчеркнули в ведомстве.