Происшествия

Мужчина пропал в Печорском районе по дороге на работу

В Печорском районе пропал 55-летний Вячеслав Капралов.

22 мая он должен был уехать с автобусной остановки в деревне Тешевицы Печорского района в Псков на работу, но туда он не доехал.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей знакомые мужчины, на связь он ни с кем не выходил, никто его больше не видел. Свой мобильный телефон мужчина забыл дома. Последний раз его видели на остановке в Тешевицах, поднимающим руку машинам в попутном направлении на Псков.

Был одет в спортивные штаны и ветровку камуфляжного цвета, на плече большая красная сумка. Рост - 175 см, волосы короткие, русые, носит усы и очки для зрения.

Если кто-то проезжал мимо, видел, что могло произойти, просьба сообщить по телефонам 02 и 66-94-77.