Происшествия

Полиция изъяла более тысячи литров алкоголя из псковских общепитов из-за нарушений закона

Более тысячи литров алкогольной продукции изъяли полицейские в трех псковских общепитах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в кафе на улице Рокоссовского, Кузбасской дивизии и Алтаева пиво и спиртосодержащие напитки продавались в обход ФЗ № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В настоящее время, согласно указу губернатора Псковской области, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции реализовывать «горячительное» можно только «на вынос» или дистанционно, но федеральные нормы обязывают владельцев точек организовывать в кафе и пабах зал для обслуживания посетителей и употребления напитков в общепите. Оборудованные помещения со столами,скамейками и санузлами в проверяемых точках питания были закрыты.

Стражами порядка также зафиксированы факты реализации алкоголя «на вынос» после 22 часов вечера в закрытом виде, что является нарушением постановления администрации региона о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции.

Кроме того, установлено, что часть продукции отпускалась без маркировки - акцизные марки на бутылках полностью отсутствовали или считаются недействительными, а сопроводительные документы на «тару» владельцы кафе предоставить на месте не смогли.

В результате проверок полицейскими из торговых залов кафе изъято более 1000 литров алкогольной продукции без акцизных марок. Образцы «горячительного» будут отправлены на лабораторные исследования. В отношении собственников общепитов возбуждено административное расследование по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», а также они будут привлечены к ответственности по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ.