Происшествия

Обнаружен мужчина, пропавший в Печорском районе по дороге на работу

Найден мужчина, пропавший в Печорском районе по дороге на работу. Об этом в социальных сетях сообщила дочь 55-летнего Вячеслава Капралова.

«Люди, спасибо! Большое человеческое спасибо за все! Нашли... Избитого, ограбленного», - написала Алена Каралова под постом о розыске отца.

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Напомним, 22 мая мужчина должен был уехать с автобусной остановки в деревне Тешевицы Печорского района в Псков на работу, но туда он не доехал, на связь ни с кем не выходил. Свой мобильный телефон мужчина забыл дома. Последний раз его видели на остановке в Тешевицах, поднимающим руку машинам в попутном направлении на Псков.