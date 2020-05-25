Происшествия

Икону из дачного дома мурманского пенсионера украл житель Дедовичского района

Сотрудниками МО МВД России «Дедовичский» установлен местный житель, подозреваемый в краже иконы из дачного дома.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, у пенсионера из Мурманска 1955 года рождения из дачного дома в деревне Шарово Дедовичского района путем выставления оконного стекла была совершена кража иконы «Избранные церковные праздники». Потерпевший обратился за помощью в МО МВД России «Дедовичский».

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже установлен. Им оказался житель Дедовичского района 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, икону подозреваемый успел уже продать через Интернет. По предварительным данным, причиненный ущерб оценивается в пять тысяч рублей.

Фигурант подозревается в совершении и других хищений имущества, в том числе изделий из металла. Ведется следствие.