Происшествия

К обязательным работам приговорен пушкиногорец за покупки с помощью украденной карты

Прокуратурой Пушкиногорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего ранее судимого местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в судебном заседании установлено, что 4 апреля мужчина похитил из сумки своей знакомой принадлежащую ей кредитную карту «Mastercard» с чипом, позволяющим осуществлять покупки на сумму до 1000 рублей без ввода пин-кода.

В тот же день злоумышленник, используя указанную кредитную карту, совершил различные покупки в поселке Пушкинские Горы на общую сумму более 4 тыс. рублей.

Приговором мирового судьи судебного участка № 16 Пушкиногорского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.

Приговор суда не вступил в законную силу.