Происшествия

Уголовные дела за неуплату алиментов возбуждены в отношении трех жителей Великолукского района

Дознавателями отдела судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов возбуждены уголовные дела за неуплату средств на содержание детей в отношении троих жителей Великолукского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФССП, двое мужчин и женщина имеют задолженность по алиментам свыше 100 тысяч рубле каждый.

Мужчины официально нигде не работают, на учете в центре занятости населения по месту жительства не состоят, не предпринимают действий к оплате алиментов.

Мать-должница официально трудоустроена, но в установленный законом срок о своем трудоустройстве судебному приставу-исполнителю не сообщила. Установлено, что денежные средства она получала, но ежемесячные алиментные платежи не оплачивала. Всю денежную сумму оставляла себе. В настоящее время по месту работы должницы направлено постановление на удержание алиментных платежей из заработной платы.

Все трое были уже привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

В связи с тем, что от выполнения родительских обязанностей граждане продолжают уклоняться, дознавателями отдела судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов возбуждены уголовные дела.