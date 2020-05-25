Происшествия

Пскович доставлен в полицию за кражу 12 пачек сливочного масла

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в краже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, 25 мая около 18 часов находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего псковича, который похитил из торгового зала 12 пачек сливочного масла.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.