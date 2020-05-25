Происшествия

Три пожара по неосторожности произошли в Псковской области за сутки

Жилой дом сгорел в деревне Ашково Себежского района 25 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, причина случившегося - аварийный режим работы электрооборудования, спасены четыре надворные постройки.

Кроме того, вчера в многоквартирном доме по улице Генерала Маргелова в городе Пскове из-за неосторожности обращения с огнем сгорел мусор в мусоросборочной камере сгорел мусор. По той же причине в доме по улице Шестака выгорел короб водостока на девятом этаже, а в деревне Вязье Дедовичского района - бесхозное строение.

В 2.17 на улице Щорса в городе Великие Луки из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи начался пожар в бане. Огнем повреждены чердачное перекрытие и стена на площади 2 квадратных метра.

В 4.12 на улице Чкалова в городе Острове выгорел изнутри по всей площади жилой дом. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки.