Происшествия

Четыре раза за сутки горел лес в Псковском районе

Четыре лесных пожара произошли в деревне Горнево Псковского района за прошедшие сутки, 25 мая. Огнем было охвачено 3,3 гектара леса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

Всего с начала года произошло 42 лесных пожаров на площади 38,5 гектара.

«Большое количество лесных пожаров возникает из-за оставленных не затушенными костров. В сухую теплую погоду их лучше не разжигать. Но если все-таки возникла такая необходимость, то следует не забывать про соблюдение правил пожарной безопасности, - отметили в пресс-службе ведомства. - Посещая лес, помните и об опасности курения. Особенно оно опасно в хвойных насаждениях, где на солнце подсыхает прошлогодняя хвоя, веточки и другой растительный опад. Поэтому лучше курить в отведенных для этого местах, либо на участках, отведенных для разведения костров и курения. Также не следует курить на ходу, так как существует опасность машинального отбрасывания в сторону горящей спички или окурка».