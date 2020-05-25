Происшествия

Для поездки по делам житель Новосокольнического района угнал ВАЗ

Подозреваемый в угоне автомобиля установлен в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в ночь на 25 мая от дома по улице Бабахина в Новосокольниках был угнан автомобиль ВАЗ-21074. Утром, обнаружив пропажу машины, владелец обратился за помощью в полицию.

Получив сообщение об этом происшествии, стражи порядка организовали необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний безработный житель района. Угнанная машина обнаружена.

По версии следствия, подозреваемый намеревался доехать по своим делам до деревни Коровкино Новосокольнического района и решил воспользоваться чужим автомобилем. «Семерка», припаркованная на улице Бабахина, была не закрыта. Молодой человек сумел ее завести и отправился в Коровкино.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование.