Происшествия

Великолучанин получил 120 часов обязательных работ за кражу наушников и чехла от мобильного телефона

Великолучанин получил 120 часов обязательных работ за кражу чужого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе великолукской прокуратуры, 25 декабря 2019 года мужчина тайно похитил наушники и чехол для мобильного телефона. Затем он распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 12868 рублей.

Судом гражданин признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.