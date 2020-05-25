Происшествия

Великолучанин понесет наказание за секс с несовершеннолетней

В Великих Луках мужчину ждет наказание за половое сношение с девушкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в великолукской прокуратуре, в период с 2018 года до конца февраля 2019 года мужчина неоднократно и по обоюдному согласию вступал в половую связь с гражданкой, не достигшей 16-летнего возраста, о чем ему было известно.

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление всех фактических обстоятельств дела.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.