Происшествия

Условный срок получил житель Бежаницкого района за драку с полицейским

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Судом установлено, что в конце декабря 2019 года в дежурную часть МО МВД России «Бежаницкий» поступило сообщение от жительницы деревни Красное Солнце о противоправных действиях бывшего супруга выразившихся в повреждении входной двери ее жилища.

С целью документирования и установления обстоятельств происшествия к дому женщины выехала оперативно-следственная группа.

Ввиду совершения административного правонарушения, мужчине было предложено добровольно проследовать в отдел полиции, однако последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспрепятствовал исполнению сотрудниками полиции своих должностных обязанностей и нанес одному из полицейских удар головой в область лица, причинив потерпевшему повреждение в виде травматического отека носа, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Мужчина вину в предъявленном обвинении признал полностью и раскаялся в содеянном.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, и назначил наказание подсудимому в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.