Происшествия

Пытавшегося перевезти гашиш иностранца будут судить в Псковской области

Иностранца будут судить в Псковской области за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 4 статьи 2291, части 3 статьи 30, части 5 статьи 2281 УК РФ (контрабанда наркотического средства в особо крупном размере и покушении на его сбыт в России, в составе организованной преступной группы).

В ходе следствия установлено, что 4 ноября 2019 года при досмотре на таможенном посту в многофункциональном автомобильном пункте пропуска «Бурачки», расположенном в Себежском районе, большегрузного автомобиля DAF с полуприцепом, в его топливном баке обнаружен тайник, из которого извлечено 4 тысячи 370 спрессованных плиток гашиша общим весом 432 кг 547 граммов

Автомобиль под управлением иностранного гражданина следовал в Россию из Республики Польша с грузом косметики и парфюмерии.

«Сокрытое в тайнике наркотическое средство обнаружено правоохранителями Псковской таможни при помощи специального досмотрового рентгеновского комплекса. При этом внешних признаков нахождения крупного тайника в топливном баке тягача видно не было, и его наличие в полной мере позволяло использовать автомобиль по своему прямому назначению», - отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Псковский областной суд.

Санкции части 4 статьи 2291 и части 5 статьи 2281 УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.