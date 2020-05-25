Происшествия

В псковской деревне Селихново злоумышленники подожгли дом

В псковской деревне Селихново горел жилой дом из-за поджога. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, 26 мая в 09.40 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Псковском районе в Карамышевской волости.

В жилом доме сгорела кровля, выгорела комната, дом изнутри закопчен. Причина пожара - поджог.

26 мая в 11.05 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Гдовском районе в деревне Козлов Берег. В жилом доме огнем повреждено потолочное перекрытие. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки внутри дома.