Происшествия

Пенсионерку в красном платке и кроссовках продолжают искать в Кунье

Полицейские в Куньинском районе продолжают поиски без вести пропавшей Нины Панковой 1937 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, жительница поселка Кунья 24 мая с 6.00 до 7.00 ушла из дома по переулку Заводскому, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, средней длины.

Была одета: красный платок, халат хлопчатобумажный с разноцветным рисунком, толстовка синяя, колготки светло-коричневые, носки шерстяные, на ногах кроссовки темного цвета. На левой руке кварцевые часы с браслетом из белого металла, на шее белые бусы и серебряная цепочка, в ушах золотые сережки в виде колец.

Особые приметы: на верхней челюсти зубы отсутствуют полностью, на нижней челюсти целы только частично спереди, на левом плече шрам крестообразной формы от пореза. Страдает потерей памяти.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Нины Панковой, просят обратиться по адресу: 182010 Псковская область, поселок Кунья, улица Дзержинского, дом 43. Телефон/факс дежурной части (8-81149) 2-22-64 или 02.