Происшествия

Пскович украл присадку для двигателя в магазине на Рижском проспекте

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже мужчину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии, 26 мая сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил хищение из магазина.

Пскович, находясь в магазине на Рижском проспекте, украл присадку для двигателя.

Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.



Росгвардейцы задержали мужчину и для дальнейшего разбирательства передали его в территориальный отдел полиции.