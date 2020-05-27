Пскович украл присадку для двигателя в магазине на Рижском проспекте

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже мужчину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии, 26 мая сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил хищение из магазина.
Пскович, находясь в магазине на Рижском проспекте, украл присадку для двигателя.
Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Росгвардейцы задержали мужчину и для дальнейшего разбирательства передали его в территориальный отдел полиции.