Более миллиона рублей заплатила псковичка за дистанционное «лечение» супруга

Пожилая псковичка, доверившись незнакомке, заплатила более миллиона рублей за так называемое дистанционное лечение.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей, по версии следствия, жительница областного центра, 1949 года рождения, по телефону договорилась с гражданкой, которая выдавала себя за известную целительницу, о проведении сеансов дистанционного лечения ее супруга. Эти сеансы в форме телефонного общения, по имеющимся сведениям, продолжались около двух месяцев. И в течение этого времени пенсионерка перечисляла за данные услуги деньги. В общей сложности, она перевела свыше миллиона рублей.
Однако, убедившись, что стала жертвой мошенницы, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. В рамках проводимого расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.
В Великих Луках 44-летней горожанке в течение 25 и 26 мая звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков. Они заявляли, что некие злоумышленники намереваются похитить принадлежащие женщине деньги. И для предотвращения незаконной транзакции денежных средств необходимо, якобы, перевести их на другую банковскую карту, что великолучанка, поддавшись на их настойчивые предложения, и сделала. В результате, она не досчиталась 300 тысяч рублей. А в Опочке 48-летняя местная жительница в результате мошеннических действий неизвестных лишилась 320 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Как видим, дистанционное мошенничество приобретает разные формы. И нашим согражданам во избежание малоприятных ситуаций важно не следовать бездумно «рекомендациям» незнакомцев при общении в Сети или по телефону и не предоставлять им информацию персонального характера, а также реквизиты своих банковских карт.