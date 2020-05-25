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Более миллиона рублей заплатила псковичка за дистанционное «лечение» супруга

27.05.2020 12:00|ПсковКомментариев: 0

Пожилая псковичка, доверившись незнакомке, заплатила более миллиона рублей за так называемое дистанционное лечение. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, по версии следствия, жительница областного центра, 1949 года рождения, по телефону договорилась с гражданкой, которая выдавала себя за известную целительницу, о проведении сеансов дистанционного лечения ее супруга. Эти сеансы в форме телефонного общения, по имеющимся сведениям, продолжались около двух месяцев. И в течение этого времени пенсионерка перечисляла за данные услуги деньги. В общей сложности, она перевела свыше миллиона рублей.

Однако, убедившись, что стала жертвой мошенницы, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. В рамках проводимого расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Великих Луках 44-летней горожанке в течение 25 и 26 мая звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков. Они заявляли, что некие злоумышленники намереваются похитить принадлежащие женщине деньги. И для предотвращения незаконной транзакции денежных средств необходимо, якобы, перевести их на другую банковскую карту, что великолучанка, поддавшись на их настойчивые предложения, и сделала. В результате, она не досчиталась 300 тысяч рублей. А в Опочке 48-летняя местная жительница в результате мошеннических действий неизвестных лишилась 320 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Как видим, дистанционное мошенничество приобретает разные формы. И нашим согражданам во избежание малоприятных ситуаций важно не следовать бездумно «рекомендациям» незнакомцев при общении в Сети или по телефону и не предоставлять им информацию персонального характера, а также реквизиты своих банковских карт.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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