Пластиковые отходы горят на складе в Пскове

Тишина должна быть в комитете

ФНПР утвердила одну кандидатуру на пост председателя Псковоблсовпрофа

Пскович о поисках пропавшей трехлетней девочки: На дачах народу как на Дне города

Более миллиона рублей заплатила псковичка за дистанционное «лечение» супруга

1,3 тыс. тонн товаров, прошедших контроль Россельхознадзора, ввезли в Псковскую область в выходные через границу с Белоруссией

Пенсионерку в красном платке и кроссовках продолжают искать в Кунье

Назначен и. о. председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия

Михаил Ведерников обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь Псковской области с медицинскими кадрами и оборудованием

«Дом Советов» с Александром Братчиковым: Главные успехи и неудачи года

Псковская область занимает 49 место среди регионов РФ по количеству публикаций о COVID-19 в соцсетях

«Пиковая дама» - спектакль-хоррор из Новокузнецка покажут сегодня на Пушкинском фестивале

Создана «горячая линия» по детской летней оздоровительной кампании

Председатель обкома профсоюза работников культуры Наталия Родионова поздравила работников библиотек с профессиональным праздником

В Псковской области 126 человек обратились за помощью медиков из-за укуса клещей

ГИБДД Пскова просит спланировать заранее поездки в связи с перекрытием улицы Индустриальной и Советского моста

Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ станет темой круглого стола 29 мая