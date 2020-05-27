Происшествия

Пскович похитил мотор и сумку из припаркованного на Ленинградском шоссе «Фольксвагена»

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в хищениях скутера, автомобильного и лодочного моторов, а также другого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД.

По версии следствия, в областном центре 22 мая из автомобиля «Фольксваген», стоявшего у дома по Ленинградскому шоссе, были похищены лодочный мотор и сумка с деньгами, документами и другими вещами. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову, задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался безработный, ранее судимый пскович 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное изъято.

В Пскове в период с 25 по 26 мая с территории складов по улице Солнечной свободным доступом совершена кража двигателя от иномарки. В этой краже подозреваются двое не работающих псковичей, 1995 и 1997 годов рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенное обнаружено и изъято.

Здесь же, в областном центре, в ночь на 24 мая из гаража у дома по улице Николая Васильева путем срыва навесного замка были похищены скутер и музыкальный центр. Причиненный ущерб уточняется. Сотрудники полиции задержали 42-летнего безработного, судимого псковича, который подозревается в этой краже. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. При обысках изъято похищенное, а также два велосипеда, принадлежность которых устанавливается. Ведется следствие.