Происшествия

До трех лет лишения свободы грозит псковичу, воспользовавшемуся найденной картой

Прокурором Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя города, который совершил мошенничество с использованием электронных средств платежа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе дознания установлено, что 5 марта гражданин П. нашел на одной из улиц города Пскова банковскую карту, оформленную на имя Л., и в этот момент у него возник умысел на хищение денежных средств с карты путем бесконтактной оплаты покупок в магазинах города.

С этой целью 5 марта им проведено 11 операций по покупке товаров в различных торговых точках города на общую сумму свыше 5000 рублей.

Санкция ч.1 ст.159.3 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.