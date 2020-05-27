Происшествия

Пскович украл ноутбук и подстаканники из квартиры случайного знакомого

Прокурором Пскова утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении жителя города, который совершил кражу из квартиры случайного знакомого.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в ходе дознания установлено, что днем 4 мая гражданин А. по приглашению мужчины, с которым познакомился на улице, пошел к нему в гости в квартиру на улице Петрова, чтобы вместе выпить. В ходе распития спиртных напитков хозяин квартиры уснул.

Убедившись, что хозяин квартиры спит, гость со стеллажа похитил принадлежащие матери случайного знакомого ноутбук и три металлических подстаканника, чем причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму 4500 рублей.

Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.