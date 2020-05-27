Происшествия

Псковича будут судить за кражу куртки из магазина

39- летнего псковича будут судить за кражу куртки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, 23 марта мужчина находился в одном из торговых центров города.

У входа в один из торговых павильонов он увидел манекен, на который была надета мужская куртка черного цвета. Сам павильон был закрыт, рулонная штора была опущена.

Злоумышленник понял, что куртка ему подходит и по размеру, и по фасону и решил похитить ее, так как понимал, что у него нет на нее денег.

Мужчина снял куртку с манекена, после чего сразу надел на себя и пошел дальше по торговому залу.

Материальный ущерб составил 3 500 рублей.