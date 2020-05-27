Происшествия

Нетрезвого водителя «Луидора» остановили полицейские в Гдовском районе

Водители, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде, установлены в городе Пскове и трех районах области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Вечером 24 мая у дома по улице Бутырской в Пскове полицейские остановили для проверки ВАЗ-2109. Как оказалось, им управлял нетрезвый 49-летний пскович.

В Гдовском районе 25 мая около 13.00 по дороге Гдов – Тишино на микроавтобусе «Луидор» следовал житель Гдова 1968 года рождения, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. А в Опочке утром 26 мая по улице 9 Января на автомобиле ВАЗ-2106 ехал нетрезвый 41-летний горожанин.

В деревне Жекупино Новоржевского района 27 мая в дневное время стражи порядка остановили машину «Рено». Выяснилось, что за рулем иномарки был местный житель 1974 года рождения, находившийся в нетрезвом виде.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.