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Пскович осужден за преступление против половой неприкосновенности девочки

Пскович осужден за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры области.

Приговором Псковского городского суда 43-летний житель Пскова признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояние потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В суде установлено, что в июне 2019 года в Пскове мужчина, ранее судимый за преступления в сфере половой свободы и неприкосновенности личности, совершил с малолетней и не достигшей 14-летней потерпевшей действия сексуального характера с применением к потерпевшей насилия.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.