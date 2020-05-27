Происшествия

Псковича накажут за фиктивную прописку иностранца в доме

Псковича будут судить за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе дознания установлено, что 29 января данный гражданин незаконно поставил на учет в принадлежащем ему непригодном для проживания доме иностранного гражданина Республики Таджикистана без намерения предоставить им жилое помещение для проживания.

Санкция ст.322.3 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.