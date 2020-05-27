Происшествия

Автомобиль «ИЖ» сгорел в Невеле

Автомобиль «ИЖ» 2003 года выпуска горел 27 мая на улице Урицкого в городе Невеле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, из-за короткого замыкания электропроводки в панели приборов выгорел салон.

Кроме того, вчера на улице Леона Поземского в Пскове сгорела хозпостройка, гараже огнем повреждена кровля на площади 6 квадратных метров. Причина - нарушение правил безопасности при проведении огневых работ.

В Великих Луках на улице Винатовского из-за неосторожного обращения с огнем сгорело неэксплуатируемое строение.

Еще один пожар в деревне Подосье Псковского района начался из-за аварийного режима работы электропроводки. В результате сгорел гараж.

