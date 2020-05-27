За двойное убийство двенадцатилетней давности будут судить псковича

Третьим отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела, в отношении 40-летнего жителя города Пскова. Он обвиняется в убийстве двух лиц, в том числе одного находящегося в беспомощном состоянии.
По версии следствия, в один из дней в январе 2008 года тогда еще 28-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнив старую обиду, пришел в дом сожительствующей пары в Пскове и зарубил потерпевших топором, нанеся в общей сложности около 25 ударов по голове, после чего с места преступления скрылся.
Несмотря на приостановление предварительного следствия по уголовному делу, работа по раскрытию преступления продолжалась, в том числе с коллегами из отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в г.Санкт-Петербурге) Главного управления криминалистики (Криминалистический центр) Следственного комитета России при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Пскову.
Благодаря кропотливой работе следователей центрального аппарата СК России и регионального управления, сумевших установить психологический контакт с ключевыми свидетелями, которые изначально давали ложные показания, чтобы пустить ход расследования по ложному пути, удалось убедить их давать правдивые показания. В результате собранных исключительно следственным путем доказательств преступление было раскрыто, подозреваемый был задержан.
Изучение личности показало, что задержанный ранее судим за убийство и, после совершения инкриминируемого ему в настоящее время преступления, совершил и уже отсидел пятилетний срок за преступление на сексуальной почве.
В числе прочих собранных доказательств, следствием проведена ольфакторная экспертиза, позволившая установить на орудии преступления - топоре, обнаруженном на месте происшествия, запаховые следы обвиняемого.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.