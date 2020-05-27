Происшествия

За кражу мопеда и угон автомобиля жителю Красногородска грозит тюрьма

Прокурором Красногородского района в Пыталовский районный суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении, местного жителя, который обвиняется в краже мопеда и угоне машины.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина, проживающий в поселке Красногородск, употребив спиртное украл стоящий у магазина мопед, который оставил у друга. После этого, все еще находясь в состоянии алкогольного опьянения, он во дворе многоквартирного дома увидел автомобиль, залез в него и обнаружив в замке зажигания ключи, решил угнать машину, чтобы съездить к другу в соседний город. Указанный мужчина, совершив в соседнем городе ДТП, был задержан сотрудниками полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ (кража) предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком на 2 года, а санкция части 1 статьи 166 (угон) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком уже до 5 лет.