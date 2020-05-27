Происшествия

В Псковской области за мошенничество в особо крупном размере осужден бывший технический директор

Вынесен приговор бывшему техническому директору, признанного виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и дачи взятки должностному лицу.

Вынесен приговор бывшему техническому директору ООО «СТР», который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 5 статьи 291 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере; дача взятки в особо крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Север-Западного следованного управления на транспорте СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в 2015-2016 годах обвиняемый в рамках заключенного договора между ООО «СТР» и ОАО «РЖД» не организовал выполнение работ по ремонту верхнего строения железнодорожного пути на участках в Великолукском районе Псковской области. «Таким образом он осуществил хищение денежных средств в пользу ООО «СТР» на сумму более 16 миллионов рублей», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, он же в указанный период дал взятку начальнику Великолукской дистанции пути ОАО «РЖД» в размере более 2 миллионов рублей за подписание актов приемки выполненных работ без фактического их проведения.

В ходе предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал свою вину в полном объеме и добровольно возместил ущерб, причиненный ОАО «РЖД». В связи с этим уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

Приговором суда бывшему техническому директору назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, а также штрафом в размере 2 миллионов 370 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

«Расследование уголовного дела в отношении начальника Великолукской дистанции пути по обвинению в злоупотреблении должностными полномочий и получение взятки продолжается», - добавили в ведомстве.