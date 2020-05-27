Происшествия

Проверку по факту несвоевременного оказания помощи беременной женщине проведут в Псковской области

В Псковской области будет проведена проверка информации о несвоевременном оказании медицинской помощи беременной женщине в одном из районов. Такое поручение дал руководитель Следственного управления СК РФ по Псковской области Петр Крупеня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

«Петр Николаевич дал указание сотрудникам территориального подразделения провести весь комплекс мероприятий, направленных на установление причин, приведших к нарушению прав беременной пациентки со стороны медицинских работников, и при наличии оснований в кратчайшие сроки принять процессуальное решение», - говорится в сообщении.