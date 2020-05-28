Происшествия

Более 200 часов отработает опочанин за вторжение в чужой дом

Опочанин приговорен к обязательным работам за незаконное проникновение в жилое помещение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В суде установлено, что 16 марта с 8.30 до 17.40 подсудимый подошёл к дому потерпевшей. При этом он знал, что в данный момент хозяйки там нет. Найденным на веранде кухонным молотком обвиняемый вырвал пробой с навесным замком, а затем через входную дверь проник в дом.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд назначил виновному наказание в виде 220 часов обязательных работ.