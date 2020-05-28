Происшествия

Жительница Псковского района лишилась 110 тыс. рублей, поддавшись на уловки мошенников

Ряд жителей Псковской области воспользовались «услугами» мнимых банковских сотрудников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, 46-летняя жительница Островского района 27 мая поддалась на уловку незнакомца, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом, якобы, предотвращения несанкционированного списания денег завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 99 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимой проверки.

По аналогичной мошеннической схеме лишилась 44 тысяч рублей и 65-летняя пенсионерка из Пскова. Жертвой подобного дистанционного мошенничества стала также 33-летняя жительница Псковского района, которая не досчиталась на своей банковской карте 110 тысяч рублей. К сожалению, за последние дни эти факты в области далеко не единичные.

Полиция напоминает жителям региона, что не следует доверяться неизвестным лицам, которые под разными предлогами в Сети или по телефону пытаются узнать персональные данные и реквизиты банковских карт доверчивых людей с тем, чтобы затем заполучить их сбережения.