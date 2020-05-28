Происшествия

На 5 лет может лишиться свободы красногородец, укравший мотоблок у пенсионеров

В Красногородском районе в суд направлено дело в отношении мужчины, укравшего мотоблок у дачников-пенсионеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина, употребив спиртное, решил украсть из гаража у пустующего дачного дома в одной из деревень Красногородского района мотоблок и запчасти к нему. Мужчина проник на участок, взломал замок на двери гаража и, погрузив мотоблок и запчасти к нему в микроавтобус, уехал. Украденный мотоблок он продал своим знакомым.

Санкция части 2 статьи 158 УК РФ (кража) предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 5 лет.