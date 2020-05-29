Происшествия

Безработный красногородец похитил велосипед на глазах у владелицы

Полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу велосипеда в Красногородске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, 28 мая около 16.30 у дома по улице Советской прохожий украл велосипед, принадлежащий местной жительнице.

На глазах у владелицы неизвестный попытался скрыться на нем. Однако, вскоре подозреваемого задержали сотрудники районного отделения полиции . Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса РФ.

Фигурант дал признательные показания. Им оказался 25-летний безработный, ранее судимый житель Красногородска. Молодой человек подозревается в совершении и ряда других противоправных деяний. Ведется следствие.