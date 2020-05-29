Происшествия

В Опочецком районе двое должников по алиментам получили 10 суток административного ареста

В Опочецком районе за неисполнение родительских обязанностей двое должников по алиментам отбудут по 10 суток административного ареста.

Согласно решению суда граждане обязаны выплачивать средства на содержание своих несовершеннолетних детей, однако длительное время уклоняются от исполнения своих обязательств, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФССП.

В отношении каждого принят комплекс мер принудительного исполнения, включая принудительный привод и выход по месту проживания должника. Один из неплательщиков алиментов накопил долг в 225 тысяч рублей, другой в 281 тысячу рублей.

Такое отношение граждан к своим детям стало основанием для составления судебным приставом протокола о привлечении их к административной ответственности. Суд, рассмотрев материалы дела, признал граждан виновными и назначил каждому наказание в виде 10 суток административного ареста.

Если за время ареста должники по алиментам не осознают необходимость исполнения родительских обязанностей и продолжат уклоняться, им грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», в том числе в виде лишения свободы сроком до одного года.