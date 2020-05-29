Происшествия

Житель Дновского района получил 200 часов исправительных работ за угрозу убийством

Житель Дновского района осужден за угрозу убийством.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, в судебном заседании установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире бывшей сожительницы, взял в руку нож и произнес слова: «Я тебя зарежу».

Приговором мирового судьи судебного участка № 5 Дновского района мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.