Происшествия

Штраф назначен бывшему инспектору Псковской таможни за пропуск автомобиля с 300 кг гашиша

Себежский районный суд Псковской области вынес приговор в отношении бывшего таможенного инспектора МАПП Бурачки Псковской таможни, обвиняемой в халатности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре, установлено, что главный государственный таможенный инспектор при таможенном контроле транспортного средства халатно исполнила свои должностные обязанности по анализу рентгеновского изображения, и с территории Латвии в Российскую Федерацию беспрепятственно въехал автомобиль с наркотическими средствами.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФТС России и МВД России в Московской области транспортное средство было задержано, в прицепе его обнаружен тайник с наркотическим средством – гашиш, общей массой около 300 кг.

Суд признал бывшего инспектора виновной в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В отношении водителя транспортного средства и иных лиц возбуждено уголовное дело. Наркотические средства изъяты.