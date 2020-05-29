Происшествия

Фальшивая тысячерублевая банкнота обнаружена в финансовом учреждении областного центра

В Пскове обнаружена тысячерублевая банкнота с признаками подделки. Она была выявлена 28 мая в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, фальшивая купюра поступила в выручке из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не нужно пытаться сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.