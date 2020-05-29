Происшествия

Псковская пенсионерка доверилась мошенникам и лишилась более 100 тыс. рублей

Мошенники снова обманули жителей Псковской области на деньги.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, в Пскове в период с 26 по 27 мая горожанину, 1946 года рождения, позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом, якобы, начисления бонусов завладел принадлежащими пенсионеру деньгами в сумме более 40 тысяч рублей. А другая псковская пенсионерка,1956 года рождения, после общения с мнимым банковским служащим лишилась свыше ста тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

В Великих Луках у 48-летнего местного жителя 26 мая неизвестный «банковский представитель» под предлогом предотвращения несанкционированной транзакции денежных средств похитил с его банковской карты 23 тысячи рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Ведется следствие.