Происшествия

Пскович пытался украсть из магазина семь упаковок сыра

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении из магазина на улице Николая Васильева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 30 мая около 12.00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта в Любятово поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 20-летнего псковича, который похитил из торгового зала 7 упаковок сыра.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.