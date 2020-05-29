Происшествия

Жителя Печор будут судить за попытку убить отца

Прокурор Печорского района направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, причинившего тяжкий вред здоровью своему отцу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что 7 марта 2020 года около 23.00 местный житель М., находясь в состоянии алкогольного опьянения на кухне дома по улице Пионерской в городе Печоры, в ходе ссоры со своим отцом умышленно нанес ему один удар кухонным ножом в область грудной клетки слева.

Уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия) направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция п. «3» ч.2 ст.111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.