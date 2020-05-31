Происшествия

Псковский химик-наркодилер маскировал мефедрон под печенье

Петербургские правоохранители обнаружили нарколабораторию в поселке Новоселье Стругокрасненского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

29 мая сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России совместно с экипажем ГИБДД на 81-м км трассы Р-23 «Санкт-Петербург-Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области был остановлен автомобиль «Шевроле Ланос» под управлением 32-летнего жителя Псковской области.

В салоне автомобиля в качестве пассажиров находились 24-летняя девушка и 28-летний мужчина. В багажнике полицейскими был обнаружен рюкзак с тремя коробками из-под печенья с порошкообразным веществом. Согласно проведенной экспертизе установлено, что данное вещество является наркотическим средством мефедрон, массой 946,9 граммов.

В ходе личного досмотра у водителя был обнаружен и изъят прозрачный пакет со 132,6 граммами мефедрона.

СУ УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт и производство наркотических средств).

В ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что подозреваемый имеет химическое образование и занимается производством мефедрона по месту проживания в поселке Новоселье Стругокрасненского района. В результате обыска по указанному адресу полицейскими изъята емкость с порошкообразным веществом светлого цвета, предположительно, мефедрон, массой около 1500 граммов, пробирки и колбы разного размера, а также химические вещества и приспособления, используемые для производства наркотических средств и психотропных веществ.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.