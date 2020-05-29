Происшествия

Школьница из псковской деревни «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге

«Розыгрыш» школьницы из деревни в Локнянском районе обернулся массовой эвакуацией петербуржцев. Как пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в минувшую субботу в 443 магазинах «Пятерочка» города Санкт-Петербурга правоохранители искали взрывчатку.

Фото: ИА Красная Весна

Как выяснилось, около полудня по номеру 112 позвонили и сообщили о заминировании торговой сети в городе. Из 37 магазинов пришлось эвакуировать 479 человек, другие «Пятерочки» эвакуацию не проводили – так решила администрация.

К шести часам вечера все магазины были тщательно обследованы, но взрывчатые вещества или взрывные устройства обнаружить так и не удалось. В тот же день установили человека, подозреваемого в «минировании» магазинов.

В деревне Барсуки Локнянского района сотрудники УМВД по Псковской области задержали девочку 2009 года рождения. В настоящее время проводится проверка.